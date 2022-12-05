СБУ викрила очільницю «Минобразования РФ» в Мелітополі, яка віддала школи під казарми Росгвардії

Колаборанткою виявилась колишня директорка одного із закладів освіти в Мелітополі, яка після захоплення міста пішла на співпрацю з ворогом.

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо керівниці створеного агресором "Министерства образования Запорожской области" та направила до суду обвинувальний акт.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Перебуваючи на "посаді", вона займалась переформатуванням освітньої системи регіону під потреби країни-агресора, підписувала "розпорядження", якими передавала на баланс "Министерства внутренних дел РФ" будівлі українських навчальних закладів. Серед них - загальноосвітні школи і коледжі", - йдеться у повідомленні.

В подальшому ворог використовував їх для базування особового складу, військової техніки, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань.

Задокументовано, що саме вона "передала" підрозділам Росгвардії навчальний корпус і гуртожиток одного з коледжів Мелітополя.

Також колаборантка надала загарбникам всі автомобілі і комп’ютерну техніку міського відділу освіти.

Крім того, ворожа поплічниця організувала масштабну агітаційну кампанію за "приєднання" регіону до складу РФ. Під час масових заходів особисто закликала людей взяти участь у псевдореферендумі і "проголосувати" на користь кремля.

Під час проведення фейкового плебісциту вона намагалась примусово залучити місцевих педагогів до незаконної діяльності "избирательных комиссий". Погрожуючи у разі незгоди "візитами" до катівень рашистів.

За даними слідства, колаборанткою є колишня директорка одного із закладів освіти в Мелітополі, яка після захоплення міста вступила до лав місцевої "военно-гражданской администрации РФ".

Там її призначили керувати так званим "департаментом образования". А згодом вона очолила "министерство".

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) КК України.

Наразі зловмисниця перебуває на тимчасово окупованій території півдня України. Втім, співробітники СБУ встановили місця її перебування і здійснюють комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, наприкінці листопада правоохоронці викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту на Харківщині. Її було призначено на посаду виконувачки обов’язки директора "Купянского регионального центра профессионального образования". Вона перебуває під вартою.