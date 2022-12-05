Київська ОВА закликала не ігнорувати тривогу, Кім попередив про ракети в повітрі

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав мешканців регіону не ігорувати поточну повітряну тривогу та пройти в укриття.

Відповідне повідомлення він оприлюднив у Телеграм о 13:23.

"Повітряна тривога. Не ігноруємо! Всі в укриття та безпечні місця", – написав він.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що ворожі крилаті ракети вже в повітряному просторі України.

Попередня масована ракетна атака росіян відбулася 23 листопада. Удари по інфраструктурі призвели до масштабної шкоди енергетичній системі.

Військово-політичне керівництво України попереджало, що найближчим часом ворог може завдати нового удару. Українцям під час повітряних тривог слід дотримуватися правил безпеки.