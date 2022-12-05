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Ще одному російському військовому проломали череп. Перед смертю він говорив дружині, що його збирається вбити Міноборони РФ

Савельнєв – командир роти, підлеглі якого дезертирували. 

Ще одному російському військовому проломали череп. Перед смертю він говорив дружині, що його збирається вбити Міноборони РФ
Севальнєв
Фото: Insider

Командира 7-ої мотострілкової роти так званої народної міліції "ЛНР", колишнього увʼязненого Віктора Севальнєва вбили після дезертирства його підлеглих. 

20 листопада він подзвонив дружині Лілії і сказав, що його збираються вивезти з лікарні, куди він потрапив із пораненням, і розстріляти. Запис цієї розмови Севальнєва з дружиною та інші матеріалі The Insider надав очільник Gulagu.net Володимир Осечкін. 

"Ми в них убійний матеріал. Міноборони розстрілює людей", – сказав окупант дружині. 

Уже 1 грудня представник Міноборони Росії повідомив Лілії про загибель її чоловіка. Він нібито вмер на території Донецької області від осколкових поранень та удару по голові. Посадовець міністерства пообіцяв, що скоро їй у Москву надішлють цинкову труну та документи. 

Севальнєв до участі в війні сидів у виправній колонії №3 у Калузькій області. Там же сидів і його син. Представники ПВК декілька разів приїжджали туди вербувати увʼязнених на війну.

Першим завербували Севальнєва-молодшого. Він загинув у ході бойових дій, і після цього Віктор вирішив теж піти на війну. Він підписав контракт з Міноборони і пішов воювати в Луганську область. Севальнєв-старший воював саме за контрактом з міністерством, а не як найманець ПВК. 

Севальнєва, як припускає керівник проєкту Gulagu.net, могли стратити за дезертирство підлеглих, як стратили "вагнерівця" Євгенія Нужина за інтервʼю з полону

Нагадаємо, Нужин був завербований до ПВК, в ході війни потрапив у полон до українських військових. До Росії повернувся у межах обміну полоненими. Згодом у мережі поширили відео, як його вбивають кувалдою – Нужину проломили череп. Сам Пригожин схвально висловлювався про цю фактичну страту. 

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