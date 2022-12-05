Окупанти били по Сумській області і обстріляли СІЗО Херсона, – ОВА

За добу також зазнали обстрілів Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Луганська області і Запоріжжя.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Сьогодні зранку по Білопільській громаді Сумської області здійснено мінометний обстріл та обстріл зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі. Також зранку по околиці с. Олександрівка Великописарівської територіальної громади Охтирського району здійснено мінометний обстріл. Додатково зі ствольної артилерії ворог бив цим ранком по Новослобідській громаді. Інформація про постраждалих та наслідки уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 64 удари по території області. Під ворожим вогнем були Юнаківська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська громади. Минулося без жертв.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Дорожнянка, Степове, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Червоне, Щербаки, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малинівка, Залізничне, Павлівка, Малі Щербаки. Надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіянами. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області росіяни скерували три ракети на Кривий Ріг. Завдали удару по промисловому підприємству. Зруйновано цех. Один працівник загинув, троє людей поранені. Вони у лікарні. Стан середньої тяжкості. У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Зранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська Харківської області. Одна людина загинула. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах. Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двох людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщині.

У Луганській області минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Площанки і Білогорівки. Із танків та артилерії росіяни відкривали вогонь по Новоселівському, М’ясожарівці, Макіївці та Площанці. За минулу добу ворог 135 разів обстріляв позиції наших бійців. Усі ворожі атаки були відбиті.

У Донецькій області зранку був обстріл Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади. Ввечорі – удари по Костянтинівці (житловий сектор) та Краматорську (промислова зона). Важка ситуація поблизу Бахмута, Вугледара та Авдіївки – постійні обстріли. За минулу добу на Донеччині: двоє поранених цивільних.

У Херсонській області окупанти продовжують обстріли. Ворог гатить з артилерії, танків, мінометів, ракетних систем залпового вогню по мирних населених пунктах області та по м. Херсон.

Минулої доби окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. Ворожі снаряди поцілили в багатокварний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід. Постраждалих серед мирних жителів немає.

Також під час обстрілу міста були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятору. Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені.

В результаті російського артилерійського обстрілу центральної частини міста сильно пошкоджена будівля херсонської кіноконцертної зали "Ювілейний".

Автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро. На жаль, жінка не вижила. Чоловік не постраждав. У Херсоні тривають роботи з відновлення електропостачання. Оператори мобільного зв’язку відновили роботу 85 базових та три пересувних станцій на звільненій Херсонщині. На деокупованій Херсонщині триває розчистка та ремонт автошляхів.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 540 російських окупантів. Загальні втрати Росії в Україні вже складають близько 91 690 військових.