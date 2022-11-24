Власник ПВК "Вагнера" передав до Європарламенту кувалду з плямами бутафорської крові

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин передав до Європарламенту кувалду з плямами бутафорської крові. Таким чином він показав свою реакцію на те, що його приватну військову компанію можуть визнати терористичною організацією.

Кувалду юрист Пригожина передав прокремлівським блогерам, аби ті повезли її до Європарламенту, пишуть російські медіа.

Її поклали в кейс від скрипки. Пресслужба пригожинської компанії "Конкорд" назвала це "інформаційним кейсом для відправки до Європарламенту".

"Цензор.нет" звертає увагу, що кувалдою було вбито ексувʼязненого Євнена Нужина, що був завербований ПВК для участі в війні, а потім потрапив у полон. Нужин повернувся до Росії у межах обміну полоненими, і там його стратили, розбивши голову кувалдою.

Станом на зараз тільки Естонія з-поміж країн ЄС визнала ПВК "Вагнера" терористичною організацією. Євродепутати запропонували зробити це на рівні всього блоку.

Пригожин, що має прізвисько кухаря Путіна за те, що його компанія обслуговувала кремлівські банкети, тривалий час не підтверджував свій звʼязок із ПВК. Його найманці воювали на сході України з 2014 року, а також були задіяні в Сирії та інших країнах. Під час повномасштабного вторгнення Пригожин перестав відкидати володіння компанією найманців і навіть особисто став гастролювати по російських колоніях та вʼязницях, вербуючи злочинців на війну.

Південь Росії лідирує за кількістю відправлених на війну проти України найманців ПВК, які були завербовані у вʼязницях і колоніях. З літа з російського півдня воювати відправили не менше 2700 вʼязнів. За кілька місяців війни, за даними правозахисників, із російських колоній в Україну відправили не менше 15 000 вʼязнів.

Злочинцям під час вербування обіцяють, що вони отримають амністію не тільки щодо скоєних злочинів, а й безкарність щодо наступних.