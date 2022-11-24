Європейське космічне агентство (ЕКА) назвало першого в історії “парастронавта”, яким став колишній британський паралімпійський спринтер Джон Макфолл.
Про це пише Reuters.
Макфолл стане одним з 17 новобранців, відібраних для участі у програмі підготовки астронавтів.
Він візьме участь у техніко-економічному обґрунтуванні, на основі якого Агентство оцінить умови, необхідні людям з обмеженими можливостями для участі в майбутніх місіях.
“Це був досить бурхливий досвід, враховуючи, що, будучи людиною з ампутованими кінцівками, я ніколи не думав, що бути астронавтом”, – сказав Макфолл.
Він приєднається до п'яти нових кар'єрних астронавтів та 11 запасних астронавтів. Зазначимо, ЄКА вперше з 2009 року поповнило свої лави астронавтів.
Після аварії на мотоциклі, яка призвела до ампутації правої ноги у віці 19 років, Макфолл виграв бронзову медаль на дистанції 100 метрів на Паралімпійських іграх у Пекіні в 2008 році.