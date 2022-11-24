Європейське космічне агентство (ЕКА) назвало першого в історії “парастронавта”, яким став колишній британський паралімпійський спринтер Джон Макфолл.

Про це пише Reuters.

Макфолл стане одним з 17 новобранців, відібраних для участі у програмі підготовки астронавтів.

Він візьме участь у техніко-економічному обґрунтуванні, на основі якого Агентство оцінить умови, необхідні людям з обмеженими можливостями для участі в майбутніх місіях.

“Це був досить бурхливий досвід, враховуючи, що, будучи людиною з ампутованими кінцівками, я ніколи не думав, що бути астронавтом”, – сказав Макфолл.

Він приєднається до п'яти нових кар'єрних астронавтів та 11 запасних астронавтів. Зазначимо, ЄКА вперше з 2009 року поповнило свої лави астронавтів.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Торік ЄКА опублікувало вакансії для людей, які можуть пройти необхідні психологічні, когнітивні та інші тести, але не можуть стати астронавтами через те, що обладнання не простосоване до їхньої інвалідності. Агентство отримало 257 заявок.

Після аварії на мотоциклі, яка призвела до ампутації правої ноги у віці 19 років, Макфолл виграв бронзову медаль на дистанції 100 метрів на Паралімпійських іграх у Пекіні в 2008 році.