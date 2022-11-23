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Через відключення світла Молдова викличе посла Росії

Відповідне доручення зробив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Через відключення світла Молдова викличе посла Росії
Фото: t.me/luhanskaVTSA

У Молдові викличуть російського посла через відключення світла 23 листопада.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Ніку Попеску.

За його словами, по всій державі фіксують масові відключення електроенергії, зокрема, і в Кишиневі.

Попеску зазначив, що доручив викликати посла Росії для пояснень.

Нагадаємо, 23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

Під час ракетної атаки на Україну 15 листопада теж відбулося масове відключення електроенергії в Молдові. Відключення торкнулися всієї країни. 

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