Через відключення світла Молдова викличе посла Росії

У Молдові викличуть російського посла через відключення світла 23 листопада.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Ніку Попеску.

За його словами, по всій державі фіксують масові відключення електроенергії, зокрема, і в Кишиневі.

Попеску зазначив, що доручив викликати посла Росії для пояснень.

Нагадаємо, 23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

Під час ракетної атаки на Україну 15 листопада теж відбулося масове відключення електроенергії в Молдові. Відключення торкнулися всієї країни.