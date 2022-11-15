У Молдові під час атаки на Україну відбулось масштабне відключення світла

Віцепремʼєр попередив, що будь-які бомбардування з боку Росії українських електростанцій можуть призвести до повторення сьогоднішньої ситуації.

У Молдові під час ракетної атаки на Україну 15 листопада відбулося масове відключення електроенергії. Про це повідомив у Телеграм віцепремʼєр-міністр Андрій Спіну.

Відключення були по всій країні.

Одна з ліній електропередач, яка забезпечує подачу електроенергії, була автоматично відключена в якості заходу безпеки. За словами віцепремʼєра, лінії не були пошкоджені. Державний оператор Молдови Moldelectrica працює над відновленням зв’язку.

О 18:33 за Києвом Спіну повідомив, що електропостачання в більшості населених пунктів відновлено.

"Російська агресія проти України безпосередньо стосується і нашої країни. Ризики відключень електроенергії залишаються високими. Будь-які бомбардування з боку Росії українських електростанцій можуть призвести до повторення сьогоднішньої ситуації. Закликаю продовжувати економити та бути солідарними!" – наголосив він.

Електроенергетика Молдови на 30% залежна від України, і ця країна стикнулася з енергетичної кризою ще після жовтневих російських ударів.