Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
ГоловнаСвіт

У Молдові під час атаки на Україну відбулось масштабне відключення світла

Віцепремʼєр попередив, що будь-які бомбардування з боку Росії українських електростанцій можуть призвести до повторення сьогоднішньої ситуації. 

У Молдові під час атаки на Україну відбулось масштабне відключення світла
Фото: DEPOSITPHOTOS.COM

У Молдові під час ракетної атаки на Україну 15 листопада відбулося масове відключення електроенергії. Про це повідомив у Телеграм віцепремʼєр-міністр Андрій Спіну. 

Відключення були по всій країні. 

Одна з ліній електропередач, яка забезпечує подачу електроенергії, була автоматично відключена в якості заходу безпеки. За словами віцепремʼєра, лінії не були пошкоджені. Державний оператор Молдови Moldelectrica працює над відновленням зв’язку. 

О 18:33 за Києвом Спіну повідомив, що електропостачання в більшості населених пунктів відновлено.

"Російська агресія проти України безпосередньо стосується і нашої країни. Ризики відключень електроенергії залишаються високими. Будь-які бомбардування з боку Росії українських електростанцій можуть призвести до повторення сьогоднішньої ситуації. Закликаю продовжувати економити та бути солідарними!" – наголосив він. 

Електроенергетика Молдови на 30% залежна від України, і ця країна стикнулася з енергетичної кризою ще після жовтневих російських ударів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також