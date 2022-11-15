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Лавров звинуватив Захід у спробі "політизувати" саміт G20 через згадку про Україну

Глава російської делегації також продовжив звинувачувати Україну в "затягуванні". 

Лавров звинуватив Захід у спробі "політизувати" саміт G20 через згадку про Україну
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який очолює російську делегації на саміті G20, звинуватив Захід у спробі "політизувати" традиціну спільну підсумкову заяву через згадку про Україну. Про це пише The Guardian

Виступаючи на брифінгу в межах саміту, Лавров також сказав, що нібито заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франції Еммануелю Макрону про "розвʼязання Заходом гібридної війни в Україні". 

При цьому Шольц, спілкуючись із журналістам, про переговори з Лавровим сказав: "Він стояв біля мене і сказав пару речень, оце вся розмова". 

Лавров також традиційно звинуватив Україну в "затягуванні конфлікту". 

За даними Bloomberg, для того, аби якомога більше країн-учасниць саміту підписали підсумкове комюніке, в його драфті вжито "війна в Україні", але не "війна Росії в Україні". 

Проєкт документу містить формулювання: "більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезну людську боротьбу та посилює нинішню вразливість міжнародної фінансової системи". 

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