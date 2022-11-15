Лавров звинуватив Захід у спробі "політизувати" саміт G20 через згадку про Україну

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який очолює російську делегації на саміті G20, звинуватив Захід у спробі "політизувати" традиціну спільну підсумкову заяву через згадку про Україну. Про це пише The Guardian.

Виступаючи на брифінгу в межах саміту, Лавров також сказав, що нібито заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франції Еммануелю Макрону про "розвʼязання Заходом гібридної війни в Україні".

При цьому Шольц, спілкуючись із журналістам, про переговори з Лавровим сказав: "Він стояв біля мене і сказав пару речень, оце вся розмова".

Лавров також традиційно звинуватив Україну в "затягуванні конфлікту".

За даними Bloomberg, для того, аби якомога більше країн-учасниць саміту підписали підсумкове комюніке, в його драфті вжито "війна в Україні", але не "війна Росії в Україні".

Проєкт документу містить формулювання: "більшість членів рішуче засудили війну в Україні та наголосили, що вона спричиняє величезну людську боротьбу та посилює нинішню вразливість міжнародної фінансової системи".