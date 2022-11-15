Сі Цзіньпін на переговорах з Макроном і Байденом підтвердив позицію недопущення використання ядерної зброї

Президент Франції Еммануель Макрон і лідер Китаю Сі Цзіньпін на двосторонніх перемовинах підтвердили свою позицію щодо недопущення використання ядерної зброї у війні в Україні. Про це з посиланням на адміністрацію Макрона пише Reuters.

Лідери двох країн мали двосторонні переговори на полях саміту G20, що проходить в Індонезії.

Вчора з Сі зустрічався президент США Джо Байден. Вони говорили близько трьох годин, однією з тем була Україна.

У пресреліз Білого дому після зустрічі двох лідерів зазначав, що Байден і Сі "підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і її неможливо виграти, і підкреслили своє неприйняття використання або загрози використання ядерної зброї в Україні".

Пресреліз Пекіна каже, що лідери "обмінялися думками щодо української кризи та інших питань".

"Зіткнувшись із глобальною комплексною кризою, подібною до української, важливо серйозно замислитися над наступним: по-перше, конфлікти та війни не дають переможців; по-друге, немає простого вирішення складного питання; і по-третє, необхідно уникати конфронтації між великими країнами. Китай весь час виступав на стороні миру і продовжуватиме заохочувати мирні переговори. Ми підтримуємо та сподіваємося на відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Водночас ми сподіваємося, що Сполучені Штати, НАТО та ЄС будуть вести всебічний діалог з Росією", – йдеться в ремарках.

Китай висловлює підтримку Росії, однак ніколи прямо не висловлювався за її вторгнення в Україну. Однозначно негативну позицію Пекін займає стосовно використання ядерного озброєння, чим постійно шантажує Москва через своїх посадовців.