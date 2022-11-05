Сі Цзіньпін запевнив Шольца, що виступає проти використання ядерної зброї в Європі

Канцлер Німеччини закликав лідера Китаю застосувати вплив на Росію, аби стримати її від ядерного удару.

Лідер КНР Сі Цзіньпін запевнив канцлера Німеччини Олафа Шольца, що виступає проти застосування ядерної зброї в Європі.

Під час двосторонніх переговорів у Пекіні Сі закликав міжнародну спільноту "відкинути погрози ядерною зброєю", пише Bloomberg із посиланням на Xinhua.

Коментар Сі надсилає сигнал до президента РФ, що ядерна зброя є червоною лінією для Китаю, і дає Пекіну деякої спільності з Брюсселем.

Під час пресбрифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Лі Кецяном у п’ятницю вдень Шольц сказав, що він закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб стримати її від ядерної зброї.

Шольц став першим лідером країни зі складу G7, який відвідав Китай за останні два роки. Сі Цзіньпін мінімізовував персональні зустрічі високого рівня під час пандемії. Шольц також став першим лідером блоку, з яким Сі зустрівся після переобрання на третій термін.

Лідер Німеччини сказав, що його поїздка відбулася в "час великої напруги", оскільки війна Росії в Україні кинула виклик порядку, заснованому на правилах, і наголосив на важливості діалогу віч-на-віч. "Тепер ми можемо говорити конкретно та безпосередньо один з одним, щоб відповісти на виклики, з якими стикається світ, і на двосторонні відносини між Європою та Китаєм", – сказав він у заяві.

"Знищити політичну довіру легко, але відновити її важко, тому це вимагає, щоб обидві сторони подбали про це", – сказав Сі Шольцу, повідомляє Xinhua.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І висловив повну підтримку Росії та її президенту. Він додав, що Пекін твердо підтримує керівництво Путіним Росією та хоче змінцити відносини з Москвою.