Швейцарія допоможе Одещині відновити обстріляні РФ об'єкти

Також швейцарський бізнес може долучитись до інвестицій у Одещину.

Уряд Швейцарії допоможе Одеській області у відновленні постраждалих від російських ракет об'єктів.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сьогодні зустрілися з послом Швейцарії, досягли домовленості щодо підтримки швейцарським урядом ряду конкретних проєктів по відновленню об'єктів нашої області, які постраждали внаслідок ракетних ударів", - розповів Марченко.

Він зазначив, що сторони окремо обговорили залучення приватних інвестицій у розвиток регіонального бізнесу, а також модернізацію соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, Федеральний уряд Швейцарії ухвалив рішення виділити Україні 100 млн франків (98,7 млн доларів) на проєкти з термінового відновлення енергетичної інфраструктури та пом'якшення небезпечної гуманітарної ситуації.