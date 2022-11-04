НАБУ і САП завершили розслідування корупційної схеми під час ремонту доріг на Полтавщині

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування "схеми" під час ремонту доріг на Полтавщині.
Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.
Директора державного підприємства із утримання доріг у Полтавській області підозрюють у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 млн грн із державного дорожнього фонду.
За інформацією бюро, у 2018 році підозрюваний організував закупівлю послуг з розробки проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту трьох автомобільних доріг загального користування місцевого значення. При цьому в бюджеті не було передбачено фінансування робіт.
"Проєктування замовили в чотирьох пов’язаних між собою приватних компаній, заздалегідь підібраних очільником держпідприємства, які не мали відповідного досвіду та спеціалістів. Аби приховати корупційну схему й надати їй видимості законної, посадовець одноосібно поділив предмет закупівлі на 22 ділянки. Це дозволило йому придбати відповідні послуги у наперед визначених компаній без оголошення відкритих торгів, за процедурою допорогових закупівель", - зазначили в НАБУ.
Із бюджету витратили на ремонтні роботи 29 млн грн. Під час проведення експертизи встановили, що вартість розробки проєктно-кошторисної документації була завищена на понад 5,52 млн грн. Це сталося через поділ доріг на 22 ділянки.
У вересні 2022 року посадовцю повідомили про підозру.
Тепер стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.
Нагадаємо, компанія, повʼязана з дівчиною очільника Дніпропетровщини, отримала 1,5 млрд бюджетних коштів на відновлення понищеної російськими обстрілами інфраструктури.
Упродовж березня-листопада Дніпропетровська область витратила на ремонт доріг рекордні 2 мільярди 314 мільйонів гривень. Це більше, ніж за цей же час витратили Київська, Харківська, Сумська та Одеська області разом узяті та з обласними центрами.