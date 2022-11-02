Генпрокуратура просить встановити для віцепрезидента УАФ заставу у розмірі ₴90 мільонів

Сторона захисту вважає, що ця сума надто велика.

У Голосіївському районному суді столиці продовжується розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу генеральному секретареві та віцепрезедентові Української асоціації футболу Юрію Запісоцькому.

Генеральна прокуратура просить взяти Запісоцького під варту та встановити заставу у розмірі 90 мільйонів гривень, повідомляє Sportarena.com.

Сторона захисту вважає, що ця сума є надто великою, оскільки річний дохід Запісоцького становить 6 мільйонів гривень.

Справа, про яку йдеться у підозрі Запісоцькому, стосується розкрадання коштів УАФ. Йдеться про закупівлю через агентську компанію Newport Management Limited 30 тонн чаю, 10 тонн кави та понад 2 тонни елітних морепродуктів та електрообладнання нібито для потреб УАФ, уточнює видання.

Гроші було перераховано на компанії з ознаками фіктивності, а товари на 3,2 мільйони євро так і не доїхали до України.

УАФ вважає, що вручення підозри Запісоцькому це замовна робота від колишніх керівників асоціації. На підтримку Запісоцькому вже висловилися представники УАФ та легенди українського футболу – Олег Протасов та Анатолій Дем’яненко.