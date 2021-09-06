Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький розповів подробиці заробітку Андрія Шевченка на посаді головного тренера національної команди України.
Функціонер прокоментував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що український фахівець заробив близько 400 млн гривень (близько 15 млн долл., прим. LB.ua) за п'ять років роботи в збірній.
"Я не підтверджую і не спростовую цю абсолютну цифру. Але десь вона відповідає дійсності. В загальних рисах, так, сума сходиться", – наводить слова Запісоцького "Великий Футбол".