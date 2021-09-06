УАФ офіційно спростувала слова Шевченка, що він не хотів йти зі збірної України

Українська асоціація футболу відреагувала на заяву ексголовного тренера збірної України Андрія Шевченка про те, що він не хотів залишати посаду, а керівництво УАФ, в свою чергу, не зробило жодних кроків, щоб він та його тренерський штаб продовжили угоду.

Пресслужба УАФ показала лист, який був направлений українському фахівцеві після Євро-2020. У ньому вказується, що Шевченко запрошується 2 серпня до Будинку футболу на зустріч для обговорення умов пролонгації контракту.

Додамо, що лист був відправлений 30 липня на київську адресу Шевченка.

За словами генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, організація не отримала відповіді від Шевченка. Таким чином, зустріч не відбулася.

Відзначимо, що виконком УАФ ще до старту Євро-2020, 7 червня, ухвалив рішення про необхідність продовжити контракт з Шевченком і його тренерським штабом відразу після закінчення чемпіонату Європи. Керівництво УАФ хотіло укласти контракт з тренером до 30 грудня 2022 року.

Нагадаємо, після звільнення Шевченка виконуючим обов'язки головного тренера збірної України був призначений Олександр Петраков, під керівництвом якого національна команда зіграла два матчі відбіркового циклу ЧС-2022 і обидва завершила внічию (з Казахстаном – 2:2 і Францією – 1:1).