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Пятов, незважаючи на два пропущені голи у відборі ЧС-2022, став рекордсменом збірної України

Голкіпер "Шахтаря" став найстаршим голкіпером збірної.

Пятов, незважаючи на два пропущені голи у відборі ЧС-2022, став рекордсменом збірної України
Фото: ФК "Шахтар"

Воротар збірної України Андрій Пятов став найстаршим голкіпером в історії національної команди.

Пятов вийшов в стартовому складі в матчі відбірного раунду Чемпіонату світу-2022 проти команди Казахстану (2:2).

На день поєдинку в Астані голкіперу "Шахтаря" виповнилося 37 років і 65 днів. Раніше найстаршим був нинішній тренер збірної Олександр Шовковський, який виходив на поле у футболці збірної України в останній раз у віці 37 років і 58 днів.

Найстаршим гравцем в історії збірної України залишається нинішній асистент головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту" Анатолій Тимощук - він останній раз виходив на поле у футболці національної команди в 37 років і 83 дні.

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