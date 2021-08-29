Тренер збірної України з футболу пообіцяв не викликати гравців з чемпіонату Росії: "Зараз примирення бути не може"

"Може, з часом. Але на даному етапі — ні".

В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що не викликатиме в команду гравців з чемпіонату Росії.

"На даний момент я не розглядаю питання з чемпіонату Росії", - сказав він під час власної презентації на новій посаді у неділю, 29 серпня.

"А знаєте, чому? У лютому я сидів удома. Кажу дружині, мовляв, піду пройдуся. Я корінний киянин, думав, просто пройду містом. Взяв — і просто пішки пішов містом. Підійшов до Михайлівської церкви. І звідти вниз до стадіону «Динамо» веде дорога, до музею. Зайшов в Андріївську церкву відреставровану, подивився, в Софійський собор... А в стороні від Михайлівської — фотографії. Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і хлопці молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій... Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Там залишилося стільки і дітей, і сиріт. Тому — ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом. Але на даному етапі — ні. Кажу прямо і відверто", - цитує тренера Sport.ua.

Під керівництвом Петракова збірна України буде грати у відборі до Чемпіонату світу 2022 року.

Склад збірної України на вересневий збір:

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава), Денис Бойко ("Динамо" Київ).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія" Чехія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — "Ференцварош", Угорщина), Євген Макаренко ("Фехервар" Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк)

Нагадаємо, що у 2019 році після переходу в "Зеніт" місце в збірній Україні втратив Ярослав Ракицький.

У московському "Динамо" виступає колишній гравець збірної Іван Ордець.