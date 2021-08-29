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Збірна України завоювала дев'ять медалей у п'ятий день Паралімпіади

Українці займають п'яте місце в загальному заліку.

Збірна України завоювала дев'ять медалей у п'ятий день Паралімпіади
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Українські спортсмени у п'ятий день Паралімпійських ігор в Токіо завоювали дев'ять медалей: дві золоті, п'ять срібних та дві бронзові.

Власниками золотих нагород стали легкоатлетка Оксана Зубковська (стрибки у довжину) та веслувальник Роман Полянський.

Срібло на рахунку плавців Андрія Трусова (400 м вільним стилем), Дениса Остапченка (50 м на спині) та Іллі Яременка (50 м вільним стилем), пауерліфтерки Наталії Олійник (до 79 кг) і легкоатлетки Анастасії Мисник (штовхання ядра).

Бронзові нагороди збірній України принесли дзюдоїст Олександр Назаренко (до 90 кг) і плавець Максим Веракса (50 м вільним стилем).

В загальному заліку України входить у топ-5 після Китаю, Великобританії, США та збірної Олімпійського комітету Росії. Українські паралімпійці здобули вже 10 золота, 22 срібла та 11 бронзи - загалом 43 медалі.

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