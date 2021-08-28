Четвертий день Паралімпіади: Україна має два “золота”, два “срібла” та три “бронзи”

В активі українців 29 медалей, в медальному заліку збірна України піднялася на 4-ту позицію.

У суботу, 28 серпня українські спортсмени здобули на четвертому дні XVI літньої Паралімпіади у Токіо вже сім медалей.

Таким чином у медальному заліку збірна України піднялася з 9-ої на 4-ту позицію.

Золоті медалі здобули плавці: Максим Крипак – дистанція 100 метрів вільним стилем і Євген Богодайко – 100 метрів брасом.

“Срібло” взяв Роман Данилюк у штовханні ядра в чоловіків у класі F12 іІрина Гусєвау дзюдо у ваговій категорії до 63 кг.

Бронзовими призерами стали Руфат Магомедов – дзюдоїст у ваговій категорії до 73 кг, а також Максим Ніколенко та Іван Май – у настільному тенісі.

Таким чином в активі паралімпійської збірної України 29 медалей: 5 золотих, 15 срібних і 9 бронзових.

Нагадаємо, Паралімпіада у Токіо стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня.