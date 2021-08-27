У Пустомитах зійшов з рейок товарний поїзд
У Пустомитах зійшов з рейок товарний поїзд
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
Борис Ґудзяк: «Міняти країну треба, владу міняти треба, але я раджу почати з того, що змінити себе»
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Кулеба відповів на закиди Лаврова про приватизацію Дня хрещення Русі
Кулеба відповів на закиди Лаврова про приватизацію Дня хрещення Русі
В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)
В результаті теракту в аеропорту Кабула загинули 12 військових США (оновлено)
На квартиру депутатки Устінової наклали арешт, а машину оголосили в розшук
На квартиру депутатки Устінової наклали арешт, а машину оголосили в розшук
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Марченко: за нинішніх умов сорокалітнім не варто розраховувати на пенсію
Марченко: за нинішніх умов сорокалітнім не варто розраховувати на пенсію
Біля воріт аеропорту Кабула стався вибух, повідомляється про загиблих (оновлено)
Біля воріт аеропорту Кабула стався вибух, повідомляється про загиблих (оновлено)
ГоловнаСпорт

УЄФА визначив кращого гравця Ліги Європи-2020/21

Логічно, що найкращий гравець турніру грає в кращій команді турніру.

У Стамбулі пройшла церемонія жеребкування групового етапу Ліги Європи-2021/22.

Під час заходу УЄФА також вручив індивідуальні нагороди за підсумками минулого сезону.

Звання найкращого гравця Ліги Європи минулого сезону удостоївся форвард переможців турніру "Вільярреала" Жерар Морено.

У голосуванні 29-річний іспанець випередив своїх суперників по фіналу гравців "Манчестера Юнайтед" Едінсона Кавані і Бруну Фернандеша.

Визначення переможця відбувалося шляхом голосування, в якому брали участь тренери 48 клубів, які виступали на груповому етапі Ліги Європи, а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА.

Кожен з учасників вибрав свою трійку, де за перше місце нараховувалося п'ять балів, за друге - три, за третє - один. Відзначимо, що тренери не могли голосувати за футболістів своєї команди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також