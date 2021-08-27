УЄФА визначив кращого гравця Ліги Європи-2020/21

Логічно, що найкращий гравець турніру грає в кращій команді турніру.

У Стамбулі пройшла церемонія жеребкування групового етапу Ліги Європи-2021/22.

Під час заходу УЄФА також вручив індивідуальні нагороди за підсумками минулого сезону.

Звання найкращого гравця Ліги Європи минулого сезону удостоївся форвард переможців турніру "Вільярреала" Жерар Морено.

🥇 Нападающий "Вильяреала" Жерар Морено - лучший игрок #ЛигаЕвропы-2020/21! 👏



Заслуженно? 😉#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/3KYO4EHj0u — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 27, 2021

У голосуванні 29-річний іспанець випередив своїх суперників по фіналу гравців "Манчестера Юнайтед" Едінсона Кавані і Бруну Фернандеша.

Визначення переможця відбувалося шляхом голосування, в якому брали участь тренери 48 клубів, які виступали на груповому етапі Ліги Європи, а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА.

Кожен з учасників вибрав свою трійку, де за перше місце нараховувалося п'ять балів, за друге - три, за третє - один. Відзначимо, що тренери не могли голосувати за футболістів своєї команди.