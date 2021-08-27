​Україна здобула другу золоту медаль на Параолімпіаді-2020

Українська паверліфтерка Мар'яна Шевчук здобула другу золоту медаль на Параолімпійських іграх в Токіо. Виступаючи у вазі до 55 кг, вона підняла 125 кг, пише "Суспільне".

Її найближчі суперниці із КНР і Туреччини здолали вагу в 118 та 117 кг.

"Проте із другою спробою Шевчук не впоралася - 128 кг їй не підкорилися. Китайська та турецька паверліфтерки підібралися до українки на відстань одного кілограма, взявши вагу 124 кг. Однак першої спроби Шевчук виявилося достатньо для паралімпійського "золота". Українка ще спробувала оновити власний світовий паралімпійський рекорд та взяти вагу 133 кг, але з цією задачею не впоралася", – зазначили журналісти.

25 серпня Україна завоювала першу золоту медаль Паралімпіади-2020. Чемпіонкою стала українка Єлизавета Мерешко, яка встановила паралімпійський рекорд на цій дистанції, обійшовши попередню рекордсменку Елізабет Маркс зі США (яка також побила свій попередній рекорд).