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Україна втратила позиції в медальному заліку Паралімпіади-2020

Другого змагального дня скарбничка наших паралімпійців поповнилася однією медаллю.

Фото: EPA/UPG

Завершився другий змагальний день Паралімпійських ігор-2020.

Українські спортсмени завоювали одну срібну медаль - Єлизавета Мерешко була другою у плаванні на 200 м комплексним стилем (клас - S6).

Це друга медаль Мерешко на нинішніх Іграх. Напередодні Єлизавета стала чемпіонкою в плаванні на 50 м вільним стилем.

За крок від нагород зупинилися плавці Михайло Сербін (400 м вільним стилем, клас - S11) і Олексій Вірченко (100 м на спині, клас - S13), а також український мікст в естафеті 4x50 м вільним стилем.

У медальному заліку Україна втратила чотири позиції і зараз займає 9-те місце.

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