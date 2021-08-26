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Уже другий клуб Першої ліги назвав суддівство матчу проти "Металіста" "зґвалтуванням українського футболу"

Слідом за "Альянсом" це зробила "Оболонь".

Уже другий клуб Першої ліги назвав суддівство матчу проти "Металіста" "зґвалтуванням українського футболу"
Фото: ФК "Металіст"

Київська "Оболонь" на своєму офіційному сайті опублікувала лист на ім'я президента УАФ Андрія Павелка і глави ПФЛ Олександра Каденка. У ньому клуб висловив незадоволення суддівством арбітра Геннадія Серпутька в матчі 5-го туру Першої ліги проти "Металіста" (0:3).

"Те, що відбулося 22 серпня 2021 року у матчі 5-го туру Чемпіонату ПФЛ України між командами ФК “Металіст” (Харків) та ФК “Оболонь” (Київ) за допомогою арбітра Серпутька Г., який на 1-й хвилині поставив сумнівне пенальті в наші ворота, а також упереджено трактував епізоди на користь команди суперника впродовж усієї гри, ми розцінюємо як зґвалтування не тільки футбольного клубу “Оболонь”, а й усього українського футболу.

Люди, які це роблять, впевнені, що не зазнають жодного покарання. І ці процеси в нинішньому чемпіонаті найчастіше відбуваються в матчах за участю ФК “Металіст”.

Статистика приголомшлива: за п’ять турів чемпіонату Першої ліги – п’ять пенальті у ворота суперників “Металіста” і чотири вилучення", - йдеться у відкритому листі.

"Ми розуміємо, що багато хто чекає на повернення ФК “Металіст” до вищого дивізіону українського футболу, але ж закликаємо до чесності і дотримання спортивного принципу та моралі.

Ми, можливо, і не звертались би до Вас з таким зверненням, але цією заявою також хочемо підтримати українських уболівальників, і в тому числі вболівальників ФК “Металіст”, які хочуть бачити чесний футбол, а не суддівське свавілля, яке відбувається на футбольному полі. Вони не бажають, щоб на адресу їхньої улюбленої команди знову лунали непристойні скандування з трибун, подібні до тих, що лунали на адресу колишнього ФК “Металіст”, - впевнені автори листа.

"Та записка, яку передали нам уболівальники ФК “Металіст” на підтримку нашого клубу, надала нам додаткових сил і впевненості в тому, що справжні вболівальники бачать, хто грає в чесний футбол, а хто – ні, і заради таких вболівальників потрібно продовжувати грати у футбол.

Закликаємо всі клуби ПФЛ дотримуватися чесних спортивних принципів і моралі, поважати безпосередніх учасників чемпіонату та їхніх уболівальників. 

ФК “Оболонь” і його вболівальники мають надію, що Ви як керівники українського футболу дасте офіційну, справедливу оцінку тим негативним процесам, які відбуваються в нашому футболі, та наведете елементарний порядок у турнірі Першої ліги", - висловило стриманий оптимізм керівництво "Оболоні".

Нагадаємо, президент ще одного клубу Першої ліги - "Альянсу" - назвав перший матч "Металіста" після його відродження "зґвалтуванням українського футболу".

Додамо, що "Металіст" одноосібно очолює турнірну таблицю Першої ліги, маючи після 5 матчів 100-відсотковий результат.

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