Київська "Оболонь" на своєму офіційному сайті опублікувала лист на ім'я президента УАФ Андрія Павелка і глави ПФЛ Олександра Каденка. У ньому клуб висловив незадоволення суддівством арбітра Геннадія Серпутька в матчі 5-го туру Першої ліги проти "Металіста" (0:3).

"Те, що відбулося 22 серпня 2021 року у матчі 5-го туру Чемпіонату ПФЛ України між командами ФК “Металіст” (Харків) та ФК “Оболонь” (Київ) за допомогою арбітра Серпутька Г., який на 1-й хвилині поставив сумнівне пенальті в наші ворота, а також упереджено трактував епізоди на користь команди суперника впродовж усієї гри, ми розцінюємо як зґвалтування не тільки футбольного клубу “Оболонь”, а й усього українського футболу.

Люди, які це роблять, впевнені, що не зазнають жодного покарання. І ці процеси в нинішньому чемпіонаті найчастіше відбуваються в матчах за участю ФК “Металіст”.

Статистика приголомшлива: за п’ять турів чемпіонату Першої ліги – п’ять пенальті у ворота суперників “Металіста” і чотири вилучення", - йдеться у відкритому листі.

"Ми розуміємо, що багато хто чекає на повернення ФК “Металіст” до вищого дивізіону українського футболу, але ж закликаємо до чесності і дотримання спортивного принципу та моралі.

Ми, можливо, і не звертались би до Вас з таким зверненням, але цією заявою також хочемо підтримати українських уболівальників, і в тому числі вболівальників ФК “Металіст”, які хочуть бачити чесний футбол, а не суддівське свавілля, яке відбувається на футбольному полі. Вони не бажають, щоб на адресу їхньої улюбленої команди знову лунали непристойні скандування з трибун, подібні до тих, що лунали на адресу колишнього ФК “Металіст”, - впевнені автори листа.

"Та записка, яку передали нам уболівальники ФК “Металіст” на підтримку нашого клубу, надала нам додаткових сил і впевненості в тому, що справжні вболівальники бачать, хто грає в чесний футбол, а хто – ні, і заради таких вболівальників потрібно продовжувати грати у футбол.

Закликаємо всі клуби ПФЛ дотримуватися чесних спортивних принципів і моралі, поважати безпосередніх учасників чемпіонату та їхніх уболівальників.

ФК “Оболонь” і його вболівальники мають надію, що Ви як керівники українського футболу дасте офіційну, справедливу оцінку тим негативним процесам, які відбуваються в нашому футболі, та наведете елементарний порядок у турнірі Першої ліги", - висловило стриманий оптимізм керівництво "Оболоні".

Нагадаємо, президент ще одного клубу Першої ліги - "Альянсу" - назвав перший матч "Металіста" після його відродження "зґвалтуванням українського футболу".

Додамо, що "Металіст" одноосібно очолює турнірну таблицю Першої ліги, маючи після 5 матчів 100-відсотковий результат.