Клуб Першої ліги підписав гравця, який раніше виступав в чемпіонаті т.зв. "ЛНР"

Клуб Першої ліги "Оболонь" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання захисника Олексія Лобова.

Контракт розрахований на півтора року.

Останнім клубом Лобова був "Авангард". Захисник провів 11 матчів за краматорський клуб в Першій лізі, відзначившись двома голами.

Нагадаємо, що в кінці серпня минулого року Лобов приєднався до "Полісся", однак не зіграв за житомирський клуб жодного матчу, так як ультрас виступили проти підписання гравця, оскільки Олексій виступав в чемпіонаті так званої "ЛНР" в 2015-16 роках.

У підсумку, керівництво "Полісся" було змушене розірвати контракт з Лобовим.