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Керівництво "Гірника-Спорту" спростувало інформацію, що клуб може знятися з Першої ліги

Петро Каплун впевнений у майбутньому клубу.

Керівництво "Гірника-Спорту" спростувало інформацію, що клуб може знятися з Першої ліги
Петро Каплун
Фото: "Гірник-Спорт"

Президент "Гірника-Спорту" Петро Каплун спростував інформацію, що клуб може знятися з Першої ліги, хоча розбіжності з фінансовими партнерами в команди є.

"Дуже образили заголовки преси, що "Гірник-Спорт" припиняє існування.

По-перше, ми ніколи не існували - ми добре жили і розвивалися. Я думаю, що і будемо далі. Так, з'явилися в нас розбіжності з партнерами з приводу фінансування. І це був такий демарш, а так усе нормально", - цитує Каплуна xsport.ua.

"Усіх гравців розпустили... Так у нас у 15 гравців закінчилися контракти - що ми мусили робити?

Я думаю, фінансування відновиться і "Гірник-Спорт" знову буде в гонці. Тижнів через два все стане остаточно зрозуміло. У будь-якому разі клуб є, він був і він буде. Нікому не давав інтерв'ю, що клуб припинив існування.

Якщо не вийде зі старими партнерами - нові готові прийти на допомогу", - впевнений президент клубу.

При цьому Каплун не уточнив, які нові партнери готові підставити плече клубу.

Раніше інформацію, що "Гірник-Спорт" припиняє існування і керівництво клубу розпускає команду, надавши гравцям статус вільних агентів, офіційно підтвердив головний тренер команди Ігор Жабченко.

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