Один з лідерів футбольної Першої ліги припиняє існування

Один з лідерів Першої ліги "Гірник-Спорт" припиняє своє існування - керівництво клубу розпускає команду, надавши гравцям статус вільних агентів, повідомляє Footboom.

Цю інформацію офіційно підтвердив головний тренер команди Ігор Жабченко.

За словами наставника, Полтавський ГЗК, який опікував клуб всі ці роки, відмовив у фінансуванні.

"У мене просто немає слів, одні емоції. Ну як же так ?! Ніщо, як то кажуть, не віщувало біди - і тут на тобі, як грім серед ясного неба: команди не буде, комбінат відмовляє в подальшому фінансуванні.

Хлопцям вже видали документи на руки, розбіжаться хто куди. Дуже шкода ... Навіть якщо уявити, що через місяць-другий ситуація зміниться, і зверху надійде вказівка в спішному порядку збирати гравців, "Гірника-Спорт", яким він був, уже не буде", - журиться Жабченко.

"Шкода мені витраченого часу і сил? Звичайно, шкода! Ця команда була моїм дітищем, я в неї душу і всі сили вклав, кинув Київ, приїхав в Горішні Плавні. Скільки емоцій було віддано ...

А у нас забрали мрію, роботу, улюблену команду. Тільки тому, що комусь там, напевно, чогось не подобається. Може, їм не подобається Жабченко? Може, тому що я не граю в жодні контори? .. У мене інші принципи - життєві і професійні", - стверджує головний тренер.

"Комбінат відмовив клубу у фінансуванні. Найсмішніше, що працює він прекрасно, як годинник. А команда йому не потрібна. Мені от цікаво, Костянтин Валентинович Жеваго взагалі в курсі того, що відбувається? Знає про те, що "Гірник-Спорт" у передодні свого 26-річчя знищений?", - задається питанням український фахівець.

"Гірник-Спорт" пішов на зимову паузу на 4-му місці Першої ліги, набравши 26 очок в 15 зіграних матчах. Команда поступається лідеру першості Аагробізнесу" лише 5 очок.