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Світоліна увійшла в топ-10 за кількістю перемог серед тенісисток за останнє десятиліття

Число перемог Еліни перевалило за 300.

Еліна Світоліна
Фото: пресслужба WTA
Еліна Світоліна

Опубліковано список тенісисток, які здобули найбільшу кількість перемог з 2011 по 2020 рік.

У цей рейтинг потрапила і перша ракетка України Еліна Світоліна, яка за цей час здобула 301 перемогу і посіла 9 місце за цим показником.

На першій сходинці опинилася чешка Петра Квітова.

Топ-10 тенісисток за кількістю перемог за останні 10 років:

  1. Петра Квітова (Чехія) - 404
  2. Каролін Возняцкі (Данія) - 404 (завершила кар'єру у 2020 році)
  3. Анжеліка Кербер (Німеччина) - 395
  4. Сімона Халеп (Румунія) - 394
  5. Серена Вільямз (США) - 369
  6. Агнешка Радванська (Польща) - 362 (завершила кар'єру у 2018 році)
  7. Кароліна Плішкова (Чехія) - 321
  8. Вікторія Азаренко (Білорусь) - 307
  9. Еліна Світоліна (Україна) - 301
  10. Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - 292
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