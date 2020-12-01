Світоліна увійшла в топ-10 за кількістю перемог серед тенісисток за останнє десятиліття

Фото: пресслужба WTA Еліна Світоліна

Опубліковано список тенісисток, які здобули найбільшу кількість перемог з 2011 по 2020 рік.

У цей рейтинг потрапила і перша ракетка України Еліна Світоліна, яка за цей час здобула 301 перемогу і посіла 9 місце за цим показником.

На першій сходинці опинилася чешка Петра Квітова.

Топ-10 тенісисток за кількістю перемог за останні 10 років: