Світоліна увійшла в топ-10 за кількістю перемог серед тенісисток за останнє десятиліття

Опубліковано список тенісисток, які здобули найбільшу кількість перемог з 2011 по 2020 рік.
У цей рейтинг потрапила і перша ракетка України Еліна Світоліна, яка за цей час здобула 301 перемогу і посіла 9 місце за цим показником.
На першій сходинці опинилася чешка Петра Квітова.
Топ-10 тенісисток за кількістю перемог за останні 10 років:
- Петра Квітова (Чехія) - 404
- Каролін Возняцкі (Данія) - 404 (завершила кар'єру у 2020 році)
- Анжеліка Кербер (Німеччина) - 395
- Сімона Халеп (Румунія) - 394
- Серена Вільямз (США) - 369
- Агнешка Радванська (Польща) - 362 (завершила кар'єру у 2018 році)
- Кароліна Плішкова (Чехія) - 321
- Вікторія Азаренко (Білорусь) - 307
- Еліна Світоліна (Україна) - 301
- Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - 292