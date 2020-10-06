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Світоліна не змогла досягти кращого результату в кар'єрі і вийти в півфінал "Ролан Гарросу"

Шлях перегородила Подороска.

Світоліна не змогла досягти кращого результату в кар'єрі і вийти в півфінал "Ролан Гарросу"
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися в 1/2 фіналу "Ролан Гарросу".

У чвертьфінальному поєдинку Еліна несподівано легко поступилася 131-й ракетці світу Наді Подоросці (Аргентина) - 2:6, 4:6.

Матч тривав 1 годину і 20 хвилин.

За цей час українка реалізувала п'ять брейк-пойнтів із 10, раз подала навиліт і зробила подвійну помилку. Її суперниця зробила ейс, подвійну помилку і реалізувала вісім брейків із 13.

Тож Світоліна не змогла встановити особистий рекорд і вийти в півфінал ґрунтового мейджору. Нагадаємо, Еліна доходила до цієї стадії турніру двічі - у 2015 і 2017 роках. 

Проте вихід у чвертьфінал турніру дозволив українці заробити 430 рейтингових очок і 280 тисяч євро призових.

У свою чергу, аргентинка завдяки цій перемозі встановила історичне досягнення. Вона стала третім в історії кваліфаєром, який пробився в півфінал турніру "Великого шолома" в Відкриту еру. При цьому вперше таке сталося серед жінок на "Ролан Гаррос".

Highlights поєдинку Світоліна - Подороска - на сайті офіційного мовника турніру.

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