Світоліна вийшла до чвертьфіналу Roland Garros

За вихід у півфінал українка змагатиметься з представницею Аргентини Надею Подороска.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").

Українська тенісистка відносно легко перемогла француженку Каролін Гарсію - 6:1, 6:2. Поєдинок тривав 1 годину 3 хвилини.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з представницею Аргентини Надею Подороска. 23-річна Подороска є 131-ю ракеткою світу.

Це буде третій чвертьфінал Світоліної на "Ролан Гаррос". Раніше вона доходила до цієї стадії турніру у 2015 та 2017 роках. У півфіналі Відкритого чемпіонату Франції українка ще не грала.

Нагадаємо, що у попередньому раунді 2 жовтня Світоліна обіграла першу ракетку Росії Катерину Александрову.