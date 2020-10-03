На матчі збірної України з футболу у Києві допустять вболівальників

На матчі збірної України з футболу в Києві допустять вболівальників на 30% місць. Про це 3 жовтня повідомили у Київській міській державній адміністрації.

“Київ погодився з пропозицією Української асоціації футболу про проведення матчів під егідою УЄФА з частковим залученням уболівальників до 30% від місткості стадіонів”, - зазначили у КМДА.

За умови суворого дотримання протиепідемічних вимог і правил, дозволено часткове залучення вболівальників на наступні матчі:

9 жовтня - стадіон "Оболонь Арена" - матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;

10 жовтня - НСК "Олімпійський" - матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;

13 жовтня - НСК "Олімпійський" - матч Ліги націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.

Нагадаємо, 11 вересня у відповідь на запит Української асоціації футболу міністр охорони здоров’я Максим Степанов підтвердив можливість проведення міжнародних клубних матчів і поєдинків національних збірних з уболівальниками в "зеленій" і "жовтій" зонах.

Згідно останнього карантинного зонування, Київ перебуває у "жовтій" зоні.