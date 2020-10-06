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Шевченко позбувся 12 футболістів, які не братимуть участі в матчах збірної України з-за травм і коронавіруса

Це більше, ніж півкоманди.

Шевченко позбувся 12 футболістів, які не братимуть участі в матчах збірної України з-за травм і коронавіруса
Фото: uaf.ua

12 гравців збірної України не братимуть участі в найближчих матчах національної команди через ушкодження і коронавірус, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Травму привідного м'яза отримав захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Через ушкодження не зможуть допомогти збірній три футболісти "Шахтаря" - Сергій Кривцов, Євген Коноплянка та Сергій Болбат.

В іншому українському гранді - київському "Динамо" травмовані Віталій Буяльський та Владислав Супряга, які, як з'ясувалося, також не встигнуть відновитися до матчів національної команди.

Крім того, ПЛР-тести на COVID-19 дали позитивний результат у двох футболістів "Шахтаря" - Тараса Степаненка та Андрія П'ятова. Таким чином, команда у повному складі пішла на самоізоляцію, а це значить, що Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес також не примуть участь в іграх.

Нагадаємо, вже завтра збірна України зіграє товариський матч з французами в Сен-Дені, а також проведе дві зустрічі в Лізі Націй - з німцями (10 жовтня) і іспанцями (13 жовтня).

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