Три гравці збірної Англії погуляли на вечірці перед збором національної команди: Саутгейт в люті

Це не перший випадок порушення гравцями збірної карантинних приписів.

Три футболісти, які були викликані в збірну Англії - Теммі Абрахам і Бен Чілуелл з "Челсі", а також Джейдон Санчо з дортмундської "Боруссії", виявилися в центрі скандалу всього за кілька годин до початку збору національної команди, повідомляє The Sun.

Абрахам відзначав свій 23-й день народження і покликав на вечірку партнерів по збірній.

У той час як протокол в Великобританії забороняє масовий збір людей в кількості більше 6 чоловік, на заході були присутні близько 20 осіб.

Головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт був в сказі, коли дізнався про те, що трапилося, відзначає видання.

Фото: The Sun Теммі Абрахам

Нагадаємо, останній збір національної команди також був відзначений скандалом, після того як були відраховані молоді футболісти Філ Фоден і Мейсон Грінвуд, які привели вночі в готель дівчат, порушивши правила під час пандемії.

Фото: The Sun. Джейдон Санчо

Відзначимо, 8 жовтня підопічні Саутгейта зустрінуться в товариському поєдинку з Уельсом, а на 11 і 14 жовтня намічені два поєдинки Ліги Націй проти Бельгії та Данії відповідно.