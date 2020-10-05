Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
ГоловнаСпорт

У четвертому турі АПЛ "Ліверпуль" пропустив 7 голів, а "Манчестер Юнайтед" - 6

Божевільний тур.

Фото: EPA/UPG

Напередодні в Англійській прем'єр-лізі завершився четвертий тур, за підсумками якого визначився одноосібний лідер. Ним став клуб із Ліверпуля, але не з однойменною назвою, а його сусід - "Евертон".

"Іриски" вдома обіграли "Брайтон" (4:2) і зберігають 100%-й результат.

Зазначимо, що тур видався на диво результативним, а підсумки вкрай непередбачуваними.

Зокрема, "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" поступився "Тоттенгему" - 1:6.

І фани чемпіона країни - "Ліверпуля" - недовго раділи ганьбі головних історичних суперників.

Через пару годин осоромилися і підопічні Юргена Клоппа, програвши в Бірмінгемі "Астон Віллі" - 2:7.

Тим самим "Ліверпуль" установив клубний антирекорд в АПЛ і повторив свій найгірший результат у вищому англійському дивізіоні.

Нагадаємо, з аналогічним результатом мерсисайдці поступилися у квітні 1963 року "Тоттенгему".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також