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Напередодні в Англійській прем'єр-лізі завершився четвертий тур, за підсумками якого визначився одноосібний лідер. Ним став клуб із Ліверпуля, але не з однойменною назвою, а його сусід - "Евертон".

"Іриски" вдома обіграли "Брайтон" (4:2) і зберігають 100%-й результат.

Зазначимо, що тур видався на диво результативним, а підсумки вкрай непередбачуваними.

Зокрема, "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" поступився "Тоттенгему" - 1:6.

І фани чемпіона країни - "Ліверпуля" - недовго раділи ганьбі головних історичних суперників.

Через пару годин осоромилися і підопічні Юргена Клоппа, програвши в Бірмінгемі "Астон Віллі" - 2:7.

Тим самим "Ліверпуль" установив клубний антирекорд в АПЛ і повторив свій найгірший результат у вищому англійському дивізіоні.

Нагадаємо, з аналогічним результатом мерсисайдці поступилися у квітні 1963 року "Тоттенгему".