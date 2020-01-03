"Ливерпуль" ровно год не проигрывает в Английской Премьер-Лиге

В рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги лидер первенства - "Ливерпуль" на "Энфилде" в доминирующем стиле обыграл "Шеффилд Юнайтед" – 2:0. Голы записали на свой счет Мохамед Салах и Садио Мане.

После этой победы отрыв "красных" от ближайшего соперника, которым является "Лестер", уже составил неприличные 13 очков (при игре в запасе).

Отметим, что подопечные Юргена Клоппа не проигрывают в чемпионате Англии ровно год, сообщает Squawka Football.

Последнее поражение случилось 3 января 2019 года – тогда "Ливерпуль" на "Этихад" проиграл "Манчестер Сити" (1:2).

С того времени мерсисайдский коллектив выиграл 32 поединка и 5 раз сыграл вничью.

It has been 364 days since Liverpool last lost a Premier League game.



WWDDWDWDWWWWWWWWWWWWWWWWWDWWWWWWWWWWW



A quite ridiculous run continues. pic.twitter.com/2SnIeEkXJQ — Squawka Football (@Squawka) 2 января 2020 г.

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" – одна из самых длинных в истории АПЛ. Показатели лучше были только у "Арсенала" (49 матчей без поражений с мая-2003 по октябрь-2004) и "Челси" (40 матчей без поражений с октября-2004 по ноябрь-2005).

В следующем туре 11 января "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Тоттенхэмом".