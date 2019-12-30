Гвардиола побил рекорд Моуриньо в Английской Премьер-Лиге

Под руководством Хосепа "МанСити" одержал сотую победу в Лиге.

Накануне в рамках 19-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" дома обыграл "Шеффилд Юнайтед" 2:0.

Эта победа стала сотой, одержанной "горожанами" в АПЛ под руководством Хосепа Гвардиолы. Для этого испанскому специалисту потребовалось провести у руля МС 134 матча.

Таким образом, был побит рекорд нынешнего наставника "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо, который одержал 100 побед в 142 матчах, когда руководил "Челси".

В топ-5 по этому показателю также находятся главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп (159), бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (162) и экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер (179).