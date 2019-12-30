Бой с участием Владимира Кличко признан поединком десятилетия

Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе был назван поединком десятилетия по версии издания Boxing News.
Встреча украинца и британца состоялась 30 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
В пятом раунде Кличко оказался в нокдауне, однако уже в следующем раунде ответил сопернику тем же.
В 11-м раунде Джошуа дважды поразил украинского боксера апперкотом - Владимир дважды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой.
Отметим, что после этого поединка Кличко-младший завершил карьеру.