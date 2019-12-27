Ибрагимович вернулся в Серию А

Фото: EPA/UPG Златан Ибрагимович

Футболист присоединился к Rossoneri на правах свободного агента.

Последним клубом 38-летнего нападающего был "Лос-Анджелес Гэлакси", который он покинул по истечению контракта.

Напомним, Златан выступал за "Милан" в сезонах 2010/11 и 2011/12 и внес значительный вклад в 2011 году в завоевание миланцами 18-го Скудетто в своей истории, а также Суперкубка Италии.

В общей сложности Ибрагимович сыграл за "россонери" 85 матчей, в которых забил 56 голов.

Контракт шведа будет действовать до конца этого сезона, с возможностью продлить его на следующий сезон.

"Милан" ушел на Рождественские каникулы, занимая 11-е место в турнирной таблице.