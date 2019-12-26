Кабмин назвал размер призовых за медали Олимпийских игр-2020

Они не будут изменены в сравнении с Рио-де-Жанейро.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил, что призовые за медали на Олимпиаде-2020 в Токио будут такими же, как и на предыдущих Играх.

"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - цитирует слова министра XSPORT.

Отметим, что на предыдущих трех Олимпиадах: зимних – Сочи (2014) и Пхенчхане (2018), а также летней в Рио-де-Жанейро (2016) сумма призовых за медали была одинакова:

"Золото" – 125 тыс. долл.

"Серебро" – 80 тыс.

"Бронза" – 55 тыс.

Добавим, что в начале 2015 года была принята Стратегия-2020, где был заложен план завоевать 35 медалей на Олимпийских играх-2020 в Токио. При этом, из Бразилии в 2016 году Украина привезла 11 наград.