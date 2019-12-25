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Пилот Формулы-1 поведал, как бороться с похмельем на Новый год

Даниил Квят – в межсезонье.

Пилот команды Формулы-1 "Торо Россо" Даниил Квят поздравил болельщиков С Рождеством и объяснил, что нужно делать, если слишком много выпил.

"Привет, ребята, рад всех видеть, — приводит слова Квята пресс-служба команды. — Мы тут на рождественской вечеринке в команде после хорошего сезона. Хотел бы пожелать вам счастливого Рождества и нового года.

Надеюсь, вы хорошо покушаете, возможно, что-то выпьете. Если перебрали с напитками, примите аспирин, выпейте чаю с медом и лимоном. Это поможет снять головную боль.

Спасибо, что следили за нашими выступлениями. Увидимся в 2020 году".

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