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На молодежном чемпионате мира хоккеист сборной Швеции забросил изумительную шайбу

А-ля лакросс.

На молодежном чемпионате мира хоккеист сборной Швеции забросил изумительную шайбу
Фото: twitter.com/IIHFHockey

В Чехии стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею.

В стартовом туре сборная Швеции встречалась с принципиальными соперниками – финнами и одержала волевую победу 3

:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

В начале второго периода нападающий "Тре Крунур" Нильс Хегландер отметился эффектнейшим голом.

19-летний форвард, выбранный "Ванкувером" на драфте-2019 во втором раунде, забросил в стиле лакросс (аля-Микаэль Гранлунд), выехав из-за ворот.

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