В Чехии стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею.
В стартовом туре сборная Швеции встречалась с принципиальными соперниками – финнами и одержала волевую победу 3
:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
В начале второго периода нападающий "Тре Крунур" Нильс Хегландер отметился эффектнейшим голом.
19-летний форвард, выбранный "Ванкувером" на драфте-2019 во втором раунде, забросил в стиле лакросс (аля-Микаэль Гранлунд), выехав из-за ворот.
Nils Hoglander does it again #Canucks pic.twitter.com/Um2bFBkYjH— Dennis Schellenberg (@ScoutingFactory) 26 декабря 2019 г.