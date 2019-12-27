В Чехии стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею.

В стартовом туре сборная Швеции встречалась с принципиальными соперниками – финнами и одержала волевую победу 3

:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

В начале второго периода нападающий "Тре Крунур" Нильс Хегландер отметился эффектнейшим голом.

19-летний форвард, выбранный "Ванкувером" на драфте-2019 во втором раунде, забросил в стиле лакросс (аля-Микаэль Гранлунд), выехав из-за ворот.