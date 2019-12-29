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Действующий игрок "Барселоны" собирается судиться с клубом из-за денег

Артуро Видаль считает, что ему не доплатили.

Действующий игрок "Барселоны" собирается судиться с клубом из-за денег
Артуро Видаль
Фото: EPA/UPG

Хавбек "Барселоны" Артуро Видаль намерен судиться с клубом из-за невыполнения испанским грандом контрактных обязательств, сообщает Marca.

32-летний чилиец обвиняет "Барселону" в том, что клуб недоплатил ему премиальных в размере 2,4 млн евро по ряду пунктов в контракте.

Согласно одному из пунктов, "Барселона" должна была выплатить игроку бонус в том случае, если чилиец проведет на поле в 60 процентах матчей прошлого сезона.

Однако руководство "блаугранас" считает сыгранным матч, в котором Артуро провел на поле не меньше 45 минут. При таком условии хавбек не достиг оговоренной отметки.

Артуро сыграл минимум по тайму только в половине матчей и уверен, что должен получить 50% от оговоренной суммы, но представители клуба не намерены выплачивать бонусы частично.

Остальная часть иска связана с другими пунктами в контракте Видаля с "Барселоной", в которых говорится о выплате премиальных в случае выхода клуба в 1/8 финала и четвертьфинал Лиги Чемпионов, а также победы в чемпионате Испании.

В текущем сезоне Видаль провел за "Барселону" 19 игр, в которых забил 5 мячей и сделал один ассист.

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