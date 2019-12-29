Квартировать на нем будет "Форест Грин Роверс".

Фото: Dezeen

В английском графстве Глостершир построят первый в мире деревянный футбольный стадион.

Конкурс на реализацию проекта выиграло архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, сообщает sportarena.com, ссылаясь на специализированное агентство Dezeen.

Стадион рассчитан на 5 тыс. зрителей и будет работать на возобновляемых источниках энергии, получая ее, в основном, с помощью солнечных панелей.

Стадион будет принадлежать футбольной команде "Форест Грин Роверс", которую ФИФА признала самой "зеленой" профессиональной командой в мире. Клуб возглавляет Дейл Винс, основатель компании по экологическому электричеству Ecotricity.

"Важность использования древесины заключается не только в том, что это природный материал. Наш новый стадион будет иметь самое низкое содержание углерода среди стадионов в мире", – заявил Винс.

Отметим, что нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой. Для питания прожекторов используются солнечные батареи, а автоматическая газонокосилка, которая подстригает поле, использует технологию GPS.

В данный момент "Форест Грин Роверс" располагается на 6-м месте во Второй лиге Англии (четвертая по значимости футбольная лига Англии). В активе клуба 37 очков.