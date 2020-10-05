Лідер "Ліверпуля" заразився коронавірусом

Сенегальський вінгер "Ліверпуля" Садіо Мане здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє пресслужба "червоних".

При цьому у 28-річного гравця маловиразні симптоми.

Зараз Мане на самоізоляції.

Варто зазначити, що Мане став другим гравцем "Ліверпуля" за останні кілька днів, у кого діагностували хворобу. Раніше позитивний тест здав новачок Тьяго Алькантара, який перейшов із "Баварії".

Без Мане і Алькантара "Ліверпуль" у минулому турі Англійської прем'єр-ліги зазнав принизливої поразки в Бірмінгемі від "Астон Вілли" - 2:7.