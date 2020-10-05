Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла (оновлено)
На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла (оновлено)
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
ГоловнаСпорт

Лідер "Ліверпуля" заразився коронавірусом

Садіо Мане самоізолювався.

Лідер "Ліверпуля" заразився коронавірусом
Садіо Мане
Фото: EPA/UPG

Сенегальський вінгер "Ліверпуля" Садіо Мане здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє пресслужба "червоних".

При цьому у 28-річного гравця маловиразні симптоми.

Зараз Мане на самоізоляції.

Варто зазначити, що Мане став другим гравцем "Ліверпуля" за останні кілька днів, у кого діагностували хворобу. Раніше позитивний тест здав новачок Тьяго Алькантара, який перейшов із "Баварії".

Без Мане і Алькантара "Ліверпуль" у минулому турі Англійської прем'єр-ліги зазнав принизливої поразки в Бірмінгемі від "Астон Вілли" - 2:7.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також