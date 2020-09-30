"Манчестер Сіті" за 72 млн євро здійснив трансфер захисника

Захисник лісабонської "Бенфіки" Рубен Діаш продовжить кар'єру в "Манчестер Сіті", повідомляє пресслужба португальського клубу.

"Городяни" придбали 23-річного футболіста за 68 млн євро, плюс передбачені 3,6 млн в якості бонусів.

Відзначимо, що частиною угоди став захисник МС Ніколас Отаменді, чий трансфер оцінюється в 15 млн євро.

Додамо, що однією з головних трансферних цілей "Манчестер Сіті" цього літа вважався інший захисник - Каліду Кулібалі.

Однак керівництво "МанСіті" і "Наполі" не вдалося домовитися по сенегальцю.