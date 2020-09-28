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"Манчестер Юнайтед" здобув диявольську кількість перемог в Англійській Прем'єр-Лізі

"Червоні дияволи" здобули 666-ту перемогу в АПЛ.

&quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Фото: EPA/UPG
"Манчестер Юнайтед"

В рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-Ліги в Брайтоні відбувся яскравий матч між однойменним клубом і "Манчестер Юнайтед".

В результаті, за рахунок реалізованого Бруно Фернандешем пенальті на 100-й хвилині зустрічі гості здобули перемогу - 3:2.

Ця перемога стала для "червоних дияволів" 666-й в АПЛ.

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