Фото: EPA/UPG "Манчестер Юнайтед"

В рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-Ліги в Брайтоні відбувся яскравий матч між однойменним клубом і "Манчестер Юнайтед".

В результаті, за рахунок реалізованого Бруно Фернандешем пенальті на 100-й хвилині зустрічі гості здобули перемогу - 3:2.

Ця перемога стала для "червоних дияволів" 666-й в АПЛ.