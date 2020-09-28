В рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-Ліги в Брайтоні відбувся яскравий матч між однойменним клубом і "Манчестер Юнайтед".
В результаті, за рахунок реалізованого Бруно Фернандешем пенальті на 100-й хвилині зустрічі гості здобули перемогу - 3:2.
Ця перемога стала для "червоних дияволів" 666-й в АПЛ.
666 - Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of Man Utd wins in the Premier League: The number is 666. Revelation. #RedDevils pic.twitter.com/QeVsYs8lMf— OptaJoe (@OptaJoe) September 26, 2020