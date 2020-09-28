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Дерев'янченко вкотре не зміг завоювати чемпіонський пояс

Українець в третій раз в кар'єрі програв титульний бій.

Дерев'янченко вкотре не зміг завоювати чемпіонський пояс
Сергій Дерев'янченко і Джермалл Чарло
Фото: sho.com

Напередодні в Анкасвілле (штат Коннектикут, США) відбувся великий турнір професійного боксу.

У його головній події зустрілися чемпіон світу за версією WBC в середній вазі Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) і претендент на титул українець Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО).

Українець провів відмінний бій. Незважаючи на те, що ініціативою володів американець, бій вийшов конкурентним.

А в останніх раундах Дерев'янченко навіть виглядав дещо краще, але цього виявилося недостатньо, і судді одноголосним рішенням віддали перевагу чемпіону (116-112, 117-111, 118-110).

Для Сергія ця поразка стала третьою в трьох чемпіонських поєдинках, при цьому всі бої він програв рішенням суддів.

Згідно зі статистикою системи CompuBox, українець завдав більше ударів - 681 проти 627, але при цьому чемпіон бив точніше - 219 влучень проти 180 у Дерев'янченко.

При цьому українець завдав більше силових ударів - 163 проти 134. Однак і тут в точності перевага була на боці суперника - 32% в порівнянні з 41% у Чарло.

Головною зброєю американця був джеб. Він 85 разів доніс цей удар, тоді як Дерев'янченко - тільки 17. При цьому точність джеба українця склала всього 10%.

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