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Український боксер Постол програв бій за звання чемпіона світу за версіями WBO та WBC

Рамірес здобув перемогу за суддівськими записками.

36-річний український ексчемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол поступився Хосе Раміресу в поєдинку за пояси чемпіона світу в першій напів середній вазі (до 63,5 кілограма) за версіями організацій WBC та WBO.

Фото: twitter.com/trboxing

Згідно із суддівськими записками, 36-річний українець перемагав 28-річного американця за підсумками перших шести раундів. У другій половині бою Рамірес перехопив ініціативу і здобув перемогу за суддівськими записками: 114:114, 115:113, 116:112.

Спочатку бій Постола проти Раміреса мав відбутися 9 травня на Save Mart Arena в Каліфорнії, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

Постол уже володів поясом чемпіона світу за версією WBC. 3 жовтня 2015 року Постол здобув вакантний титул чемпіона світу в поєдинку проти аргентинця Лукаса Мартіна Матісса.

23 липня 2016 року програв американцеві Теренсу Кроуфорду об'єднавчий бій за титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO в 1-й напівсередній вазі.

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