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Гравець "Шахтаря" потрапив до символічної збірної сезону Ліги Європи

Тайсона визнано одним із кращих у турнірі.

Тайсон
Фото: shakhtar.com
Тайсон

Атакуючий хавбек донецького "Шахтаря" Тайсон увійшов до символічної збірної сезону Ліги Європи, про що повідомляє пресслужба УЄФА.

Тайсон забив один гол і зробив два асисти в п'яти матчах Ліги Європи. "Шахтар" дійшов до стадії півфіналу, де був розтрощений міланським "Інтером" (0:5).

Символічна збірна Ліги Європи за версією УЄФА

Воротарі: Самір Ханданович ("Інтер"), Яссін Буну ("Севілья"), Карл-Йохан Йонссон ("Копенгаген")

Захисники: Серхіо Регілон, Хесус Навас і Жуль Кунді (усі - "Севілья"), Стефан де Врей ("Інтер"), Конор Коуді ("Вулвергемптон") і Джонатан Та ("Баєр")

Півзахисники: Бруну Ференандеш, Фред (обидва - "Манчестер Юнайтед"), ТАЙСОН ("Шахтар"), Евер Банега ("Севілья"), Кай Хаверц ("Баєр"), Ніколо Барелла, Марцело Брозович (обидва - "Інтер") і Фабіан Фрай ("Базель")

Нападники: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (обидва - "Інтер"), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунір Ель-Хаддад (усі -"Севілья") і Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")

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