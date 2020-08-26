"Динамо" знову обійшло "Шахтар" за кількістю трофеїв у часи незалежності України

Рахунок став 36 на 35.

Напередодні "Динамо" обіграло "Шахтар" (3:1) і стало володарем Суперкубка України - дев'ятого у своїй клубній історії.

Завдяки цій перемозі на НСК "Олімпійський" "Динамо" знову обійшло "гірників" за числом завойованих трофеїв у часи незалежності України - 36 проти 35.

"Динамо" 15 разів ставало чемпіоном України, виграло 11 кубків, а також 9 суперкубків України.

У "Шахтаря" - 12 виграних чемпіонатів, 13 кубків і 8 суперкубків України, а також 1 Кубок УЄФА.

Щодо абсолютних цифр у клубній історії, то тут кияни значно випереджають донеччан. "Динамо" - 13-разовий чемпіон СРСР, 9-разовий володар Кубка і 3-разовий володар Суперкубка СРСР. Разом - 61 трофей.

"Шахтар" є 4-разовим володарем Кубка СРСР, крім того, "гірники" виграли один Суперкубок СРСР. Разом - 40 трофеїв.