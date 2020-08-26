Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
На урочистостях до Дня Незалежності виступила Сердючка на даху вагона
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
ГоловнаСпорт

"Динамо" знову обійшло "Шахтар" за кількістю трофеїв у часи незалежності України

Рахунок став 36 на 35.

"Динамо" знову обійшло "Шахтар" за кількістю трофеїв у часи незалежності України
"Динамо" - "Шахтар"
Фото: isport.ua

Напередодні "Динамо" обіграло "Шахтар" (3:1) і стало володарем Суперкубка України - дев'ятого у своїй клубній історії.

Завдяки цій перемозі на НСК "Олімпійський" "Динамо" знову обійшло "гірників" за числом завойованих трофеїв у часи незалежності України - 36 проти 35.

"Динамо" 15 разів ставало чемпіоном України, виграло 11 кубків, а також 9 суперкубків України.

У "Шахтаря" - 12 виграних чемпіонатів, 13 кубків і 8 суперкубків України, а також 1 Кубок УЄФА.

Щодо абсолютних цифр у клубній історії, то тут кияни значно випереджають донеччан. "Динамо" - 13-разовий чемпіон СРСР, 9-разовий володар Кубка і 3-разовий володар Суперкубка СРСР. Разом - 61 трофей.

"Шахтар" є 4-разовим володарем Кубка СРСР, крім того, "гірники" виграли один Суперкубок СРСР. Разом - 40 трофеїв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також